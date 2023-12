Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Tabakwaren aus Tankstellen-Shop gestohlen

Südlohn-Oeding (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Jakobistraße;

Tatzeit: 14.12.2023, 03.10 Uhr;

Mit Gewalt sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in den Verkaufsraum einer Tankstelle im Südlohner Ortsteil Oeding eingedrungen. Um in die Räumlichkeiten an der Jakobistraße zu gelangen, hatten der oder die Täter eine Scheibe eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter Tabakwaren entwendet. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell