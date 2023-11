POL-EN: Hattingen - Versuchter Einbruch in der Straße "Über der Horst"

Hattingen (ots) - Nachdem ein 44-jähriger Bochumer am 05.11. das Fahrrad seines Sohnes als gestohlen gemeldet hatte, fand er dieses kurz darauf innerhalb einer eigenen Recherche auf einem Online-Portal zum Verkauf angeboten. Er vereinbarte eigenverantwortlich ein Treffen mit dem Verkäufer des Fahrrads am vergangenen Mittwoch (15.11.) um 19 Uhr an dessen Wohnanschrift ...

mehr