Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemitteilung der Polizei Remagen für den Berichtszeitraum 18-20.08.2023, 11:30 Uhr

Remagen (ots)

Burgbrohl - Verkehrsunfall im Rückstau nach VU Sachschaden

Am 18.08.2023, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer die B412 in Burgbrohl in Fahrtrichtung Brohl-Lützing. In Höhe der Fa. "Rhodius Abrasives" überholte der Unfallverursacher mit überhöhter Geschwindigkeit trotz Fußgängerüberweg und Nichteinsehbarkeit dessen ein Wohnmobil. Anschließend beschleunigte er weiter stark, bis er einen Rückstau nach vorangegangenem Verkehrsunfall bemerkte. Trotz Vollbremsung konnte eine Kollision mit dem rückstauenden Verkehr nur durch Ausweichen auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr verhindert werden. Hier stieß der PKW gegen den Bordstein, beschädigte diesen sowie seinen PKW stark und kam erst nach knapp 80 Metern zum Stillstand. Es war hier nur vom Zufall abhängig, dass gerade kein Fahrzeug entgegenkam. Aufgrund des geschilderten Unfallhergangs wurde nach Rücksprache durch die Staatsanwaltschaft die Sicherstellung des PKW und des Führerscheins vom Fahrzeugführer aufgrund Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angeordnet. Zeugenhinweise werden unter 02642-93820 an die Polizei Remagen erbeten.

Remagen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss durch Radfahrer

Am 18.08.2023, gegen 22:45 Uhr, konnte durch eine Streifenwagenbesatzung ein Fahrzeug des Rettungsdiensts (nicht besetzt) im Bereich der B9, zwischen Remagen und Remagen OT Unkelbach festgestellt werden. Bei einer Nachschau konnte die Besatzung am Leinpfad beim Versorgen einer verunfallten Radfahrerin festgestellt werden. Diese ist allein beteiligt vermutlich aufgrund starker Alkoholisierung gestürzt und verletzte sich hierbei leicht. Die Radfahrerin wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Zudem wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Sinzig- Körperverletzung und Beleidigung

Am 19.08.2023 kam es gegen 12:35 Uhr im Bereich der Kasse des Penny Markt Sinzig zu Streitigkeiten zwischen einer männlichen, unbekannten Person sowie zwei Anzeigeerstattern. Demnach seien diese zunächst beleidigt worden, anschließend sei einer Geschädigten ins Gesicht gespuckt worden. Zeugen werden erbeten, sich unter 02642-93820 an die Polizei Remagen zu wenden.

Niederzissen - mehrfacher Ladendiebstahl

Am 19.08.2023, 13:20 Uhr, wurde die Polizei Remagen darüber informiert, dass sich 2 Personen im und am Markt befinden, die in den letzten Tagen mehrere Ladendiebstähle begangen haben. Die beiden Täter konnten vor und im Markt angetroffen und die Personalien festgestellt werden. Aufgrund der zurückliegenden Diebstähle wurde anschließend die Wohnung der beiden Tatverdächtigen durchsucht. Hierbei konnte weiteres Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Beide Tatverdächtigen erwarten mehrere Strafverfahren.

Sinzig - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 20.08.2023, gegen 04:30 Uhr konnte in der Barbarossastraße in Sinzig ein Jugendlicher dabei betroffen werden, wie er einen E-Scooter unter dem Einfluss von Alkohol (0,37 Promille) führte. Zudem war der E-Scooter nicht zum Verkehr zugelassen.

