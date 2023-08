POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall - Erstmeldung

Mayen (ots) - Am 19.08.2023, gg. 17:30h, fuhr eine Dame aus Mayen mit ihrem Pkw von der Kelberger Straße in Mayen in den Kreisverkehr Boemundring ein. Als sie sich bereits im Kreisverkehr befand, fuhr eine Gruppe von 4 Jugendlich mit ihren Leichtkrafträdern vom Habsburgring kommend, ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Ein Krad-Fahrer kollidierte hierbei mit dem Pkw der Dame. Beide Unfallbeteiligten unterhielten sich und ...

