POL-PDMY: Unfall mit Kradfahrer (Folgemeldung)

Remagen (ots)

Zur Unfallzeit befuhr der nach derzeitigem Kenntnisstand alleinbeteiligte Fahrer eines Motorrollers (125er Leichtkraftrad) die Etgeshohl in Remagen in abschüssiger Fahrtrichtung. Beim Abbiegevorgang in die Straße Am Anger, unweit des Krankenhauses Remagen, kam der Rollerfahrer aus bislang ungeklärten Gründen auf der gegenüberliegenden Straßenseite von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen dort stehenden Baum und rollte die Böschung bis zur unmittelbar angrenzenden B 9 hinab. Der 83-jährige, aus NRW stammende Fahrer, wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mit noch ungeklärtem Verletzungsbild mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat derzeit keine Anhaltspunkte auf die Beteiligung eines anderen Fahrzeuges, eines anderen Verkehrsteilnehmers oder sonstigen Einflusses von außen. Ebenso gibt es bislang keinen Hinweis auf einen technischen Defekt am Roller o.ä. Die Verletzungen des Verunglückten sind dem Grunde nach nicht lebensbedrohlich, in Anbetracht seines Alters aber immer mit erhöhten Risiken behaftet und werden als schwer eingestuft. Da der Rettungshubschrauber auf einem angrenzenden Parkplatz landen konnte, waren die Auswirkungen auf den Verkehr auf der zu dieser Tageszeit an sich stark befahrenen B 9 nur gering. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Remagen zu melden - Tel.: 02642/9382-0 oder piremagen@polizei.rlp.de

