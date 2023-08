POL-PDMY: Blockadeversuch am Fliegerhorst Büchel

Ediger-Eller (ots) - In der Nacht von Samstag 12.08.2023 auf Sonntag, 13.08.2023, wurde in Ediger-Eller, in der Brunnenstraße an einem schwarzen Audi das hintere Kennzeichen abgerissen und in ein Gebüsch geworfen. Ebenso wurdes versucht das vordere Kennzeichen abzureißen. Wer kann Hinweise geben? Bitte bei der Polizei in Cochem, 02671 9840 melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cochem Pressestelle Telefon: 02671 9840 www.polizei.rlp.de/pd.mayen Pressemeldungen ...

