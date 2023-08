Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Motorrad

Mayen (ots)

Am 19.08.2023, gg. 17:30h, fuhr eine Dame aus Mayen mit ihrem Pkw von der Kelberger Straße in Mayen in den Kreisverkehr Boemundring ein. Als sie sich bereits im Kreisverkehr befand, fuhr eine Gruppe von 4 Jugendlich mit ihren Leichtkrafträdern vom Habsburgring kommend, ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Ein Krad-Fahrer kollidierte hierbei mit dem Pkw der Dame. Beide Unfallbeteiligten unterhielten sich und die Pkw-Fahrerin erkannte den Schaden an ihrem Fahrzeug zunächst nicht als einen solchen. Sie verzichtete auf eine Schadensregulierung und auf den Personalienaustausch. Im Anschluss setzten alle Beteiligten ihre Fahrt fort. Zu Hause angekommen erkannte die Pkw-Fahrerin ihren Schaden doch und begab sich mit ihrem Fahrzeug zur Polizei.

Die Polizei Mayen ermittelt nun den Krad-Fahrer. Zeugen die Angaben hierzu machen können, mögen sich bitte bei der Polizei in Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell