POL-HX: Zeugenaufruf nach rücksichtsloser Fahrweise

Höxter (ots) - Tödlich verletzt wurde ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, 13.08.2023, gegen 13:55 Uhr auf der B 239 in Höhe der Höxteraner Ortschaft Brenkhausen. Der Motorradfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt Richtung Steinheim. Nachdem er mehrere Autos überholt hatte, fuhr in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte ...

