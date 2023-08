Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Tödlicher Unfall auf B 239

Höxter (ots)

Tödlich verletzt wurde ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, 13.08.2023, gegen 13:55 Uhr auf der B 239 in Höhe der Höxteraner Ortschaft Brenkhausen. Der Motorradfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt Richtung Steinheim. Nachdem er mehrere Autos überholt hatte, fuhr in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Opel eines 37-jährigen Detmolders.

Durch den Zusammenstoß wurden der Motorradfahrer und sein 15-jähriger Sozius vom Motorrad geschleudert und mussten anschließend notärztlich behandelt werden. Der 52-jährige erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der schwer verletzte Sozius wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich neben dem 37-jährigen Detmolder, noch eine 38-jährige und eine 19-jährige Frau aus Horn-Bad Meinberg in dem Auto. Durch den Unfall wurden die 38-jährige schwer, die 19-jährige und der Fahrer leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus.

Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem der Porsche eines 55-jährigen Mannes aus Kassel getroffen. Dieser verletzte sich hierdurch ebenfalls leicht und wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm dort ein eine Blutprobe entnommen und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zur Unfallaufnahme wurden das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis und ein sachverständiger Gutachter hinzugezogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden das Motorrad und der Opel sichergestellt.

Die B 239 war für die Unfallaufnahme für circa sechs Stunden vollgesperrt. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell