POL-HX: Motorrad kollidiert mit Reh

Brakel (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, 08.08.2023, zwischen 00:00 und 02:00 Uhr kam es zu einer Vergewaltigung im rückwärtigen Bereich hinter einem Festzelt an der Nieheimer Straße. Ein bisher unbekannter Täter sprach zu diesem Zeitpunkt mehrere Frauen an, die sich in einer Warteschlange vor einem Toilettenwagen befanden, und bot diesen eine ...

