Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugenaufruf nach Vergewaltigung auf Brakeler Annentagskirmes

Brakel (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 08.08.2023, zwischen 00:00 und 02:00 Uhr kam es zu einer Vergewaltigung im rückwärtigen Bereich hinter einem Festzelt an der Nieheimer Straße.

Ein bisher unbekannter Täter sprach zu diesem Zeitpunkt mehrere Frauen an, die sich in einer Warteschlange vor einem Toilettenwagen befanden, und bot diesen eine Alternativörtlichkeit zur Toilettennutzung an. Eine Frau begleitete ihn daraufhin Richtung Westmauer. Hinter einem dort befindlichen Bauzaun attackierte der Täter die Frau und vergewaltigte sie anschließend. Als die Frau um Hilfe rief, ließ der Täter von ihr ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kann der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden: männlich, 20 - 25 Jahre alt, braune Haare, 3-Tage-Bart, westeuropäisches Erscheinungsbild, sprach hochdeutsch ohne Akzent, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose

Im Rahmen der Ermittlungen bittet das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Höxter darum, dass Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im rückwärtigen Bereich des Festzeltes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05271/9620 mit der Polizei Höxter in Verbindung setzen. Hierbei ist insbesondere die Aussage der Frauen wichtig, welche in der Warteschlange ebenfalls durch den Täter angesprochen wurden. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell