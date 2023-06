Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten, B30 - Unfall bei Spurwechsel

Verletzungen erlitten am Mittwoch zwei Autofahrer bei einem Unfall bei Achstetten.

Gegen 16.40 Uhr war ein 43-Jähriger auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Biberach unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Achstetten wechselte er mit seinem Peugeot auf die linke Spur. Dort fuhr von hinten ein 21-Jähriger mit seinem VW heran. Den hatte der 43-Jährige wohl übersehen. Der VW Fahrer bremste sein Fahrzeug ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der VW zunächst nach rechts und anschließend wieder auf den linken Fahrstreifen. Als sich der VW auf gleicher Höhe mit dem Peugeot befand, stießen die beiden Fahrzeuge seitlich zusammen. Dabei wurde der VW in die Mittelschutzplanken gedrückt und von dort wieder abgewiesen. Durch den Aufprall in die Schutzplanken riß an dem VW das linke Vorderrad ab. Beide Fahrzeuge kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Durch den heftigen Aufprall erlitten beide Fahrer Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Kliniken. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Laupheim ( Tel. 07392/96300) hat den Unfall aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Den Sachschaden an den total beschädigten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Schutzplanken wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die B30 war in Fahrtrichtung Biberach teilweise gesperrt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr auf dem Standstreifen vorbeigeleitet. Um 19.20 Uhr war die Strecke wieder frei. Die Feuerwehr aus Laupheim war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Sie kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und sperrte die Fahrstreifen.

