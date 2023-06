Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Arbeiter stürzen von Hebebühne

Mit schweren Verletzungen kamen zwei Männer nach einem Unfall am Mittwoch in Geislingen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zur Mittagszeit in der Grube-Karl-Straße. Zwei Arbeiter befanden sich in einer Firmenhalle auf einer Hebebühne und führten Arbeiten durch. Zeitgleich bediente ein anderer Arbeiter einen Deckenkran. Dabei übersah dieser die Hebebühne. Der Kran stieß gegen die Hebebühne, die daraufhin umstürzte. Die beiden Arbeiter im Alter von 50 und 21 Jahren stürzten etwa sechs Meter in die Tiefe. Bei dem Sturz erlitten die beiden Männer schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber befand sich im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

