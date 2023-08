Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Abschied von Uwe Scherding nach fast 46 Dienstjahren

Erfahrener Polizeibeamter in den Ruhestand verabschiedet

Kreis Höxter (ots)

Nach fast 46 Dienstjahren wurde der Erste Polizeihauptkommissar Uwe Scherding von Landrat Michael Stickeln in den Ruhestand verabschiedet. In einer kleinen Feierstunde durfte Uwe Scherding zum Abschied eine Urkunde und viele persönliche Dankesworte entgegennehmen. Die Arbeit habe ihm immer Spaß gemacht, versicherte er gegenüber langjährigen Kollegen und Vorgesetzten.

Ein letztes Mal verlas Landrat Stickeln dabei den beruflichen Lebenslauf des Ersten Polizeihauptkommissars. Und die Liste der Aufgaben und Einsatzbereiche hatte im Laufe der Dienstzeit von Uwe Scherding eine beachtliche Länge erreicht. 1977 war der Amelunxer in den Polizeidienst des Landes NRW eingetreten. Nach Jahren in Wuppertal, Stukenbrock und Bielefeld wurde er 1986 zur Kreispolizeibehörde Höxter versetzt. 1991 absolvierte er als Polizeiobermeister seine II. Fachprüfung und wurde zum Polizeikommissar ernannt. Danach folgten viele verschiedene Führungsaufgaben, unter anderem Dienstgruppenleiter der Polizeiwache Höxter und der Leitstelle. 2011 wurde er Wachleiter in Bad Driburg. Zuletzt, am 1. Januar 2022, erfolgte die Bestellung zum Leiter Führungs- und Lagedienst/Leitstelle.

"Mit Ihnen verlieren wir einen ausgesprochen kompetenten Kollegen mit unheimlich viel Erfahrung", sagte Landrat Michael Stickeln. Sein langjähriger beruflicher Werdegang wirke "wie aus dem Bilderbuch". Uwe Scherding sei "Gesicht und Sympathieträger" der Behörde gewesen.

Auch Polizeidirektor Christian Brenski dankte dem "allseits geschätzten Kollegen" und lobte die stets angenehme Zusammenarbeit.

Mit den Worten "Alles hat seine Zeit" verabschiedete sich Uwe Scherding. Langeweile werde in seinem Ruhestand sicherlich nicht aufkommen, es warten zahlreiche ehrenamtliche Aufgaben auf ihn. /nig

