POL-EN: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Herdecke (ots) - Am 17.07.2023 wurde gegen 14:30 Uhr einer Geschädigten beim Einkaufen das Portemonnaie entwendet. Darin befand sich u.a. auch die EC-Karte, welche kurz nach dem Diebstahl durch unbekannte Tatverdächtige an einem Geldautomaten in Herdecke eingesetzt wurde. Wer kann Hinweise geben, die zu der Identifizierung der Tatverdächtigen führen? Fotos und eine Personenbeschreibung der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter ...

mehr