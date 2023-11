POL-EN: Reiterin vom Pferd gestürzt - Unfallverursacher flüchtig

Hattingen (ots) - Während der wöchentlich stattfindenden Versammlung "rhythmisch musikalischer Protestzug für Frieden" kam es am vergangenen Montag (13.11.) gegen 19:20 Uhr in der Bruchstraße zu einem Böllerwurf gegen den ca. 45 Personen starken Aufzug. Dieser detonierte in der Mitte des Zugs am linken Rand, verletzte aber niemanden. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sowie der bereits vorherrschenden Dunkelheit ...

mehr