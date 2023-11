Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Getränke entwendet

In der Zeit zwischen Sonntag, 5. November 2023, 6.00 Uhr und Dienstag, 7. November 2023, 12.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in einen verschlossenen Getränkeanhänger ein und entwendeten mehrere Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Wohnhauses

Am Mittwochabend, 8. November 2023, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnhaus mit Holzunterstand in der Molberger Straße in Brand. Der Notruf war gegen 20.40 Uhr eingegangen. Die Bewohner sowie eine Besucherin konnten das Haus verlassen. Ein Teil der Hausbewohner wurde zur Abklärung einer möglichen Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Angehörige der Feuerwehr wurden während der Löscharbeiten leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort ist beschlagnahmt. Der Schaden wird auf einen niedrigen 6-stelligen Bereich geschätzt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 8. November 2023, um 19.53 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Wilke-Steding-Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hierbei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,10 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 8. November 2023, um 17.20 Uhr, fuhr eine 33-jährige Autofahrerin aus Lohne auf der L870/Im Gartherfeld in Richtung Ahlhorn. Unmittelbar vor der Auffahrt zur A1/Anschlussstelle Ahlhorner Heide wechselte ein Wildschwein die Fahrbahn. Es kam zur Kollision mit dem Tier, anschließend kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit. Das Tier verendete vor Ort.

