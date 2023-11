Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl Am Dienstag, 7. November 2023, 02.45 Uhr, begaben sich unbekannte Personen in der Diepholzer Straße auf die Terrasse eines dortigen Einfamilienhauses. Hier entwendeten sie von einem abgestellten Pedelec das Ladekabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen. Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Dienstag, 7. November 2023, gegen 2.00 ...

mehr