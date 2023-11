POL-MI: Dieseldiebe schlagen zu

Lübbecke (ots) - Bei einem Unfall in Stockhausen zog sich ein 9-jähriges Kind am Sonntagmittag leichte Verletzungen zu. Ein 58-Jähriger Mann aus Lübbecke war den Erkenntnissen nach gegen zwölf Uhr mit seinem Ford auf der Blasheimer Straße in Richtung Stockhausen unterwegs. Auf Höhe einer scharfen Linkskurve bog er zunächst nach rechts in den Wettlager Weg ein und beabsichtige über diesen nach links in den Hoper ...

