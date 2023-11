Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl

Am Dienstag, 7. November 2023, 02.45 Uhr, begaben sich unbekannte Personen in der Diepholzer Straße auf die Terrasse eines dortigen Einfamilienhauses. Hier entwendeten sie von einem abgestellten Pedelec das Ladekabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 7. November 2023, gegen 2.00 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Mann aus Vechta auf der Vechtaer Marsch und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei mussten sie feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Trunkenheitsfahrt

Ein 27-jähriger Transporterfahrer aus Breslau fuhr am Montag, 06. November 2023, um 17.15 Uhr auf der Oldorfer Straße. Er war einem Zeugen aufgefallen, da er erhebliche Ausfallerscheinungen in seiner Fahrweise zeigte. Der Zeuge meldete seine Beobachtungen der Polizei. Die Polizei konnte den Transporterfahrer kontrollieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

Landkreis Vechta - Falsche Bankmitarbeiter

In dieser Woche wurde eine Frau aus Lohne Opfer von Betrügern. Sie wurde zunächst telefonisch kontaktiert. Hier gaben die Täter vor, dass es einen Hackerangriff auf das Konto gegeben habe. Aufgrund dessen wären Überweisungen nötig. Diese wurden durch die Frau veranlasst. Es entstand hierdurch ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt diesen Vorfall zum Anlass, erneut auf die Betrugsmasche aufmerksam zu machen.

Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten wie Bankdaten oder Zugangsdaten sowie Vermögensverhältnisse preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Vergewissern Sie sich bei geringsten Zweifeln bei Ihrer Bank oder bei der richtigen Polizei, ob ein solcher Anruf tatsächlich von dort kommt. Wählen Sie hierfür eine nur Ihnen bekannte Rufnummer. Manchmal wird bei den betrügerischen Anrufen tatsächlich die Nummer der Hausbank angezeigt. Seien sie also grundsätzlich skeptisch. Banken bitten sie zu Überweisungen. Wenn Sie einem Betrug zum Opfer gefallen sind, verständigen Sie umgehend die Polizei sowie Ihre Hausbank.

Bakum - Einbruchdiebstahl

Am Sonntag, 5. November 2023, in der Zeit von 02.00 Uhr bis 02.30 Uhr ,verschafften sich unbekannte Personen an einer Baustelle in Bakum, Cloppenburger Straße, gewaltsam Zugang zu mehreren Baucontainern entwendeten diverse Werkzeugteile. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Holdorf - Diebstahl aus Lkw-Auflieger / Sachbeschädigung

In der Nacht von Sonntag, 5. November 2023, 21.00 Uhr, auf Montag, 6. November, 05.00 Uhr, öffneten unbekannte Personen gewaltsam einen Auflieger, der auf einem Parkplatz an der Straße Zum Hansacenter parkte und entwendeten hieraus einen Karton Schokolade. An einem weiteren, dort abgestellten Lkw wurde die Plane des Aufliegers zerschnitten. Diese Tat ereignete sich am Montag, 6.November 2023, zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 4. November 2023, 18.00 Uhr, und Sonntag, 5 November 2023, 12.00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person vermutlich durch einen Verkehrsunfall eine Mauer in der Brandstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht / Sachbeschädigung

Am Montag, 6. November 2023, 14.09 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Schweinetransporter die Essener Straße in Bakum in Richtung Autobahn A1. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Berne sowie Straßenschilder. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Montag, 6. November 2023, 07.20 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger aus Goldenstedt mit einem Pedelec den Radweg an der Bahnhofstraße in Goldenstedt. Hier touchierte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer den Pedelec-Fahrer am Vorderrad, als der Pkw von der Ahornstraße auf die Bahnhofstraße fuhr. Der 32-jährige Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Bei dem Pkw handelte es sich um einen grauen oder silbernen Volvo. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goldenstedt (Telefon 04444-96722-0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am 3. November 2023, zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug den Außenspiegel eines roten VW Polos, welcher auf einem Parkplatz am Raiffeisenplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 6. November 2023, 08.47 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Lüscher Straße in Vechta. Als der 44-Jährige auf die Lohner Straße einbiegen wollte, kollidierte er mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 44-jährigen Fahrradfahrer aus Lohne. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Ein 21-Jähriger aus Bohmte befuhr am Montag, 06. Oktober 2023 um 15.00 Uhr die Münsterstraße in Vechta mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Dieselben polizeilichen Maßnahmen wurden gegenüber einem 25-Jährigen PKW-Fahrer aus Mühlheim an der Ruhr getroffen, welcher um 16.20 Uhr in den Moorgärten einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Er stand ebenfalls unter Drogeneinfluss.

