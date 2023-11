Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta OT Langförden - Brand in einem Friseursalon

Am Samstag, 04. November 2023, kam es gegen 00.15 Uhr in einem Friseursalon im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Langen Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandgeschehen. Ein Verkehrsteilnehmer, der zu diesem Zeitpunkt zufällig an der Örtlichkeit vorbeigefahren und auf die Flammen aufmerksam geworden war, stoppte sein Fahrzeug, alarmierte die Feuerwehr und leitete bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem in seinem PKW befindlichen Feuerlöscher bereits selber erste Löscharbeiten ein. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Langförden war wenig später mit 30 Kameraden und vier Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand nach. In den Räumlichkeiten des Salons entstand erheblicher Sachschaden. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen wurden nicht verletzt.

