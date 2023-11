Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Am Sonntag, 05. November 2023, kam es zwischen 02.00 Uhr und 06.00 Uhr in der Benediktinerstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter warf einen Stein gegen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines 59-Jährigen und beschädigte hierdurch die Scheibe sowie einen dahinter befindlichen Blumentopf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Steinfeld - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 05. November 2023, kam es zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr auf einem Parkstreifen an der Großen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten silbernen VW Caddy eines 56-jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Hierdurch entstand am Pkw des 56-Jährigen Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Visbek - 32-Jähriger aus Visbek verunfallt unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 05. November 2023, gegen 20.25 Uhr kam aus in einem Kreisverkehr auf der Goldenstedter Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek befuhr die Goldenstedter Straße aus Richtung Visbek kommend in Fahrtrichtung Goldenstedt. Im Streckenverlauf übersah er den Kreisverkehr an der Goldenstedter Straße/Umgehungsstraße und verunfallte auf diesem, sodass ein Baum und diverse Pflanzen zerstört wurde. Der 32-Jährige ließ sein Fahrzeug an der Unfallstelle zurück und floh fußläufig in Richtung Ortskern. Er wurde dabei von einem 19-Jährigen aus Visbek, welcher den Unfallhergang beobachtet hatte, bis zum Eintreffen der Polizei verfolgt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 32-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Kontrolle seines Atemalkoholgehaltes ergab einen Wert von 2,59 Promille. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Der verunfallte PKW musste abgeschleppt werden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 12.000 Euro.

Vechta - Brand einer Abfalltonne

Am Sonntag, 05. November 2023, wurde um 11.45 Uhr durch einen Bürger eine brennende Abfalltonne im Lattweg mitgeteilt. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Vechta, welche mit 12 Kameraden und drei Fahrzeugen vor Ort war, gelöscht. Es entstand weder Gebäude- noch Personenschaden.

Vechta - Diebstahl von Versicherungskennzeichen

Am Donnerstag, 02. November 2023, 15.15 Uhr bis 15.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, ein an einem E-Scooter angebrachtes Versicherungskennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Bus

Von Donnerstag, 02. November 2023, 16.30 Uhr, bis Freitag, 03. November 2023, 06.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Schwichtelerstraße / Ecke Spelgenweg, die Fensterschreibe eines dort auf dem Parkplatz der dort befindlichen Bushaltestelle abgestellten SETRA Omnibusses S 415 LE BUSINESS. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Einbruchdiebstahl

In der Nacht zum 05.11.23 kam es in Dinklage zu zwei Einbrüchen in den Straßen "An der Bleiche" und "Rosenstraße". Bei dem Einbruch "An der Bleiche" wurde ein Fernseher sowie ein VHS-/DVD-Player entwendet. Bei der zweiten Tat in der "Rosenstraße" blieb es bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 02. November 2023, 13.35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Driverstraße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 03. November 2023, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 17.15 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Lohne mit einem Pkw den Ostring in Steinfeld, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Halter des Fahrzeuges, ein 26-Jähriger aus Vechta, ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Donnerstag, 02. November 2023, 12.25 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Rombergstraße in Vechta. Am Fahrzeug waren Sonderräder und Distanzscheiben verbaut. Diese bauartlichen Veränderungen hatten ein Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 02. November 2023, 19.00 Uhr, bis Freitag, 03. November 2023, 07.50 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer in Goldenstedt, Große Straße, ein dort abgestellter brauner Pkw BMW 118I, 1er-Reihe, durch unbekannte Täter an der Beifahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 500,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04443-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 03. November 2023, 14.50 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Täter in Vechta die Münsterstraße in Richtung Universität. Hierbei touchierte der Fahrzeugführer den Außenspiegel an der Fahrerseite an einem grauen VW Tiguan, der in einer Parklücke abgestellt war. Der Schadensverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04443-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 04. November 2023, 22.32 Uhr befuhr ein 51-jähriger aus Vechta die Straße "Beim Alten Flugplatz", obwohl er Alkoholeinfluss stand. Sein Atemalkoholgehalt wurde mit 1,53 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 05. November 2023, 00.00 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger aus Unna mit einem Transporter die Große Straße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrererlaubnis zu sein. Zudem stand der 38-Jährige unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,32 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

