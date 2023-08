Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 19/20.08.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Sachbeschädigung

Am 20.08.2023 gegen 01:30 Uhr pöbelt ein augenscheinlich stark alkoholisierter Unbekannter in einer Spielhalle, Am Stadtmuseum 3 in 49401 Damme. In diesem Zuge beschädigt er Schilder in der Spielhalle und rammt die Eingangstür der Spielhalle auf. Diese wird dadurch ebenfalls stark beschädigt. Anschließend flüchtet der unbekannte Täter in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Damme unter der Telefonnummer 05491 999360 zu melden.

Damme - Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Beamte der Polizei Damme kontrollierten am Samstag, dem 19.08.23 gegen 19:00 Uhr in Damme, Rottinghauser Straße, einen 58-jährigen Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden. Dabei bemerkten die Beamten, dass der 58-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Gegen den 58-jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde zudem untersagt.

Damme- Verkehrsunfall mit 10 verletzten Personen

Am 19.08.2023, gegen 22:54 Uhr, kam es in Damme, OT Dümmerlohausen an der Kreuzung "Steinstraße"/"Seeblick" zu einem Verkehrsunfall mit 10 verletzten Personen. An der genannten Kreuzung missachtete ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw aus Vechta die Vorfahrt eines 20-jährigen Dammer und es kam zum frontalen Zusammenstoß. Nach dem Zusammenstoß wurde der Pkw des Dammers nach rechts in den Graben geschleudert. Ein weiteres Fahrzeug eines 64-jährigen aus Bramsche wurde dabei ebenfalls beschädigt. Sowohl die Unfallbeteiligten als auch die Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ein 19-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt (15.800EUR). Gegen den 26-jährigen Unfallverursacher aus Vechta wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell