POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 18.08. - 19.08.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrskontrollen mit Zielrichtung "Autoposer" In der Nacht von Freitag, 18.08.2023, auf Samstag, 19.08.2023, wurden im Stadtgebiet Cloppenburg Verkehrskontrollen durch speziell geschulte Beamte mit Zielrichtung "Autoposer" durchgeführt. Dabei konnte um 21:49 Uhr ein 30jähriger Cloppenburger mit seinem PKW Mercedes angehalten werden, nachdem er im Bereich der Eschstraße sein Fahrzeug stark beschleunigte und dadurch ein Durchdrehen der Antriebsräder provozierte. Im Rahmen der Kontrolle zeigte sich der Fahrer gegenüber den Beamten uneinsichtig. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren. Ein weiteres Fahrzeug fiel den Polizeibeamten im Bereich der Weserstraße auf. Hier fuhr ein 17jähriger Cloppenburger mit seinem Kleinkraftrad, welches ein deutlich überhöhtes Geräuschverhalten an den Tag legte. Der Fahrer räumte ein, an der Auspuffanlage manipuliert zu haben. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den Jugendlichen wurde sowohl ein Straf- als auch ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Kleinkraftrad wurde untersagt. Cloppenburg - Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr Am 18.08.2023 um 21:42 Uhr bedrohte ein 33jähriger Cloppenburger einen 23jährigen Mann aus Bremen mit einer Schusswaffe. Anschließend fuhr der Täter mit seinem PKW davon. Durch Beamte der Polizei Cloppenburg konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Im Rahmen einer Durchsuchung wurden insgesamt 12 Schreckschuss- und Druckluftwaffen gefunden. Diese wurden allesamt sichergestellt. Da der Täter zudem im Verdacht stand, unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln zu stehen, wurde von ihm eine Blutprobe entnommen. Cloppenburg - Diebstahl eines PKW Am frühen Sonntagmorgen, 19.08.2023, gegen 03:15 Uhr wurde in Cloppenburg am Thomas-Mann-Ring ein PKW der Marke BMW, Typ X5, in der Farbe Grau entwendet. Der Schaden wird auf etwa 25000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen Am Freitag, 18.08.2023, um 22:13 Uhr ereignete sich auf dem Industriezubringer in Cloppenburg ein Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen. Ein 19jähriger Fahrzeugführer aus Molbergen befuhr mit seinem PKW den Industriezubringer in Fahrtrichtung stadteinwärts. Dabei gerät er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Zwei 16jährige Mitinsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Garrel - Dieseldiebstahl Bereits in der Zeit von Samstag, 12.08.2023, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 17.08.2023, 16:00 Uhr wurde in Garrel, an der Nikolausdorfer Straße ca. 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem dort abgestellten LKW entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen. Garrel - Verkehrsunfallflucht Bereits in der Zeit von Mittwoch, 16.08.2023, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 17.08.2023, 12:30 Uhr wurde in Garrel, von-Herder-Straße, ein geparkt abgestellter PKW beschädigt. Angaben zum Unfallhergang können nicht gemacht werden. Der Schaden wird auf 1500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen. Cappeln - versuchter PKW Diebstahl Am Freitagmorgen, 18.08.2023, zwischen 03:44 Uhr und 03:50 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in Cappeln an der Schillerstraße einen hochwertigen PKW der Marke BMW zu entwenden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum gemacht haben, mögen sich mit der Polizei Cappeln unter 04478/958600 in Verbindung setzen.

