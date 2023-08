Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Wohnmobil Am Freitag, 18.08.2023, gegen 13:40 Uhr, befährt ein 43-Jähriger aus Lohne mit seinem VW Sharan die Bakumer Straße in Lohne als ihm ein Wohnmobil in Fahrtrichtung Bakum entgegenkommt. Von diesem löst sich eine Stange vom Dach, die wiederum gegen den Pkw schlägt und dort Sachschaden verursacht. Der Fahrzeugführer des Wohnmobils setzt die Fahrt ohne Halt fort. Mögliche Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich bei der Polizei Lohne unter der Telefonnummer: 04442/808460 zu melden.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitag, 18.08.2023, gegen 13:30 Uhr, befährt eine 81-Jährige aus Lohne mit ihrem Pkw die Straße Beim Tonnenmoor in Vechta. Als sie beabsichtigt nach links auf die Lohner Straße abzubiegen, übersieht sie den Pkw einer 50-Jährigen aus Vechta, die die Lohner Straße aus Fahrtrichtung Lohne befährt. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem an beiden Fahrzeugen Sachschaden entsteht und die 50-Jährige leicht verletzt wird.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer mit einer schwerverletzten Person Am Freitag, 18.08.2023, gegen 17:35 Uhr, befährt ein 73-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw die Holdorfer Straße in Damme und beabsichtigt nach links in die Gramker Straße abzubiegen. Dabei übersieht er einen 46-jährigen Dammer auf seinem Fahrrad, der ihm entgegenkommt. Es kommt zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wird schwerverletzt in Krankenhaus Vechta transportiert.

