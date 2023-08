Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl

Am Mittwoch, 16. August 2023, kurz nach 4:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Rasenmähroboter samt Ladestation des Herstellers WORX, Landroid Plus WR165E von einem Grundstück im Krusenschlopp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Wohnhaus

Am Donnerstag, 17. August 2023, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person über eine geöffnete Tür bei der Terrasse eines Wohnhauses in der Jagdhornstraße in die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Pedelec-Diebstahl

Am Donnerstag, 17. August 2023, um 6.55 Uhr wurde festgestellt, dass ein Pedelec, welches zuvor in die Fahrradbox beim Bahnhof gesichert abgestellt wurde, entwendet worden war. Es handelte sich dabei um ein graues Damen-Pedelec der Marke Tenways. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines E-Scooters

Am Donnerstag, 17. August 2023, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Toppstraße, einen E-Scooter des Herstellers Xiaomi. Das Fahrzeug war mit einem Schloss an einen Zaun angeschlossen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Steinfeld - Unbekannter steckt Waren ein und schüttet diese später wieder aus

Am Donnerstag, 17. August 2023, gegen 16.10 Uhr, verstaute ein bislang männlicher Unbekannter diverse Artikel in einem Lebensmitteldiscounter in der Großen Straße in seinen Rucksack und verschloss diesen. An der Kasse legte er lediglich eine Flasche Wasser auf das Band. Doch dann ging er nach Zeugenangaben - als er scheinbar bemerkte, dass man ihn beobachtet hatte - zurück in das Geschäft und kippte die Sachen aus seinem Rucksack aus. Anschließend verließ er das Gebäude und entfernte sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 17. August 2023, gegen 14.10 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Lohne auf dem Bergweg und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten mussten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 17. August 2023, um 19.35 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Visbek mit einem Pkw die Wildeshauser Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizeibeamten führten mit ihm einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,14 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 17. August 2023, um 14.55 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer auf dem Stroher Damm in Richtung Neustadt. In einem Einmündungsbereich fuhr der Fahrradfahrer in den Pkw eines 61-jährigen Mannes, welcher sich dort im Einmündungsbereich im Stillstand befand. Anschließend flüchtete der Fahrradfahrer in ein anliegendes Maisfeld und konnte kurze Zeit später angetroffen werden. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 17. August 2023, gegen 18.00 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Quadfahrer aus Dinklage mit einem 11-jährigem Beifahrer auf der Straße An der Querlenburg in Richtung Brockdorf. Gleichzeitig fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Steinfeld in entgegengesetzter Richtung. In einer Rechtskurve kam der Quadfahrer ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr. Dabei streifte er den entgegenkommenden Pkw und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Quadfahrer und sein 11-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 16. August 2023, 11.43 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Eisenach mit einem Lkw und Anhänger die OIdenburger Straße und beabsichtigte bei Grünlicht nach rechts in den Falkenweg auf ein angrenzendes Grundstück einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 17-jährigen aus Vechta, der mit einem Fahrrad auf dem Radweg nach rechts in den Falkenweg abbog. Der jugendliche Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

