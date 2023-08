Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 16. August 2023, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Münsterstraße, die Geldbörse samt Inhalt aus der Einkaufstasche einer 81-jährigen Frau aus Vechta. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die 81-Jährige für Einkäufe in dem dortigen Verbraucher Markt auf. Ihre Einkaufstasche hatte sie im mitgeführten Einkaufswagen abgelegt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 50,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Mittwoch, 16. August 2023, in der Zeit von 17.10 Uhr bis 17.25 Uhr wurde ein Pkw der am Falkenweg in Vechta auf dem dortigen Parkplatz des Verbrauchermarktes neben einem schwarzen Citroen C1 geparkt wurde, beschädigt. Die Unfallverursacherin informierte die Polizei. In der Zwischenzeit fuhr der Unfallgeschädigte mit dem beschädigten Pkw von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu bemerken. Der Pkw-Führer wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Diebstahl von zwei Pedelecs

In der Zeit von Dienstag, 15. August 2023, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 16. August 2023, 07:25 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Herrmannstraße zwei Pedelecs. Diese befanden sich in einem Geräteschuppen und waren dort zudem mittels eines Schlosses gesichert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7.200,- EUR. Es handelte sich um ein Damenfahrrad sowie ein Herrenfahrrad der Marke Winora Sinus 9. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Damme - Taschendiebstahl

Am Mittwoch, 16. August 2023, zwischen 10:45 Uhr und 11:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus der Seitentasche der getragenen Weste einer 77-jährigen Holdorferin die Geldbörse. Die Frau befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in einem Verbrauchermarkt in Damme an der Wiesenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

Steinfeld - PKW-Diebstahl

In der Zeit von Dienstag, 15. August 2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 16. August 2023, 12:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Werkstatt in Steinfeld, Windberg, ein. Dort wurden zwei PKW (Mercedes Benz B-Klasse und Opel Meriva) entwendet. Zudem wurden die Kennzeichen von zwei weiteren, dort abgestellten PKW, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (05492/960660) entgegen.

Holdorf - Brand einer Maschinenhalle

Am Mittwoch, 16. August 2023, gegen 18:47 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache die Maschinenhalle an einer Biogasanlage in Holdorf, Gehrder Straße, in Brand. Die umliegenden Feuerwehren wurden alarmiert und waren mit ca. 22 Fahrzeugen sowie 115 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden, die Halle wurde jedoch vollständig zerstört. Der Schaden dürfte sich im mittleren sechsstelligen Bereich befinden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 16. August 2023, gegen 16:00 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau aus Vechta die Rombergstraße in Vechta. Ein Fahrradfahrer fuhr gegen ihren PKW und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden, der auf ca. 300,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Die 19-Jährige rief dem Radfahrer noch hinterher, dieser setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt auf seinem Damenrad fort. Es soll sich hierbei um ein männliches Kind, welches auf ca. 12-13 Jahre geschätzt wird, gehandelt haben. Dieses hatte einen Kurzhaarschnitt und trug ein weißes T-Shirt sowie eine dunkle, kurze Hose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 16. August 2023, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 12-jähriger aus Vechta mit seinem Fahrrad einen Verbindungsweg von der Straße Stukenborg in Richtung Mörikestraße. Ihm entgegen kam eine 56-jährige Frau aus Vechta. Sie wollte rechtsseitig neben dem aus ihrer Sicht rechten Absperrpfosten vorbeifahren, während der 12-jährige aus seiner Sicht links neben dem linken Absperrpfosten vorbeifahren wollte. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrradfahrer wurden hierdurch verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

