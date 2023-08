Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Sexuelle Belästigung

Am Montag, 14. August 2023, gegen 16.45 Uhr, kam es in der Nähe einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße zu einer sexuellen Belästigung. Eine 23-jährige Frau stieg dort aus einem Bus aus und wurde von einer unbekannten, männlichen Person, die sich zuvor im selben Bus befunden hat, angesprochen und anschließend an die Brust gefasst. Der Mann soll ca. 30-35 Jahre alt und 170cm groß gewesen sein. Er wurde als schlank beschrieben und hatte schwarze Haare sowie einen Bart. Bekleidet soll er mit einem dunkelroten T-Shirt sowie einer dunkelblauen Jeans gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Hemmelte - Diebstahl einer Kasse

Am Dienstag, 15. August 2023 gegen 02:25 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Selbstbedienungsladen, der sich in Hemmelte an der Bahnhofstraße befindet, Geld aus einer Geldkassette sowie eine weitere Geldkassette mit Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (04472/932860) entgegen.

Cloppenburg - Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Dienstag, 08. August 2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 16. August 2023, 14:30 Uhr drangen unbekannte Täter auf das eingezäunte Grundstück in Cloppenburg, Am Bürgerpark, ein. Dort entwendeten sie aus einer Garage einen Rasenmäher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Urkundenfälschung

Am Mittwoch, 16. August 2023 gegen 13:55 Uhr wurde ein 26-jähriger Cloppenburger nach einem Vorfahrtsverstoß kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem PKW andere Kennzeichen versehen waren. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn entsprechende Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 16. August 2023, gegen 15:00 Uhr befuhren eine 36-jährige Cappelnerin sowie eine 60-jährige Lohnerin mit ihrem PKW die Cappelner Straße aus Richtung Cappeln kommend. Im Einmündungsbereich Karkweg beabsichtigte die 36-Jährige nach rechts in Richtung Cloppenburg abzubiegen. Sie hielt an, um sich zu vergewissern, dass keine vorfahrtberechtigten Fahrzeuge den Einmündungsbereich queren. Die nachfolgende 60-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW der Cappelnerin auf. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 8.000,- EUR.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 14. August 2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 16. August 2023, 12:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den in Cloppenburg am Cappelner Damm ordnungsgemäß geparkten PKW, BMW 320, eines 37-jährigen Cloppenburgers. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 5.000,- EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 16. August 2023, gegen 16:40 Uhr befuhr ein 30-jähriger Garreler mit seinem PKW die Molberger Straße aus Molbergen kommend in Richtung Varrelbusch. In Varrelbusch beabsichtigte er auf die B72 aufzubiegen. Hierbei übersah er einen 72-jährigen Garreler, der mit seinem Pedelc den Radweg in Richtung Friesoythe befuhr. Als der 30-Jährige anfuhr kam es zur Kollision, wodurch der 72-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Cloppenburg - Verkehrskontrollen

Am Mittwoch, 16. August 2023, zwischen 08:00 Uhr und 09:35 Uhr sowie zwischen 13:45 Uhr und 14:15 Uhr fanden Verkehrskontrollen im Bereich Cloppenburg an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Niedriger Weg statt. In diesen Zeiträumen mussten 15 Verstöße wegen Missachten des Stopzeichens, 6 Verstöße gegen die Gurtpflicht, 10 Verstöße wegen Nutzung von Mobilfunktelefonen, einen Verstoß gegen Fahrerlaubnis-Auflagen sowie ein TÜV-Verstoß geahndet werden. Zudem erfolgten zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr Kontrollen in der Fußgängerzone, Lange Straße. Hier wurden 16 Verstöße, bei denen Fahrradfahrende und zusätzlich ein Verstoß bei dem ein Fahrer eines e-Scooters durch die Fußgängerzone verbotswidrig fuhren, geahndet. Drei der Fahrradfahrenden nutzten zudem während der Fahrt noch verbotswidrig ein Mobiltelefon.

