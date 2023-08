Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl von Fahrrädern

In der Zeit zwischen Samstag, 12. August 2023, 19.00 Uhr und Sonntag, 13. August 2023, 00.00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen ein verschlossen abgestelltes Herren-E-Bike der Marke Riese und Müller, Charger 3 Vario. Das Fahrrad befand sich in der Landwehrstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl aus Schuppen

Am Donnerstag, 10. August 2023, zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen ein Trekkingrad der Marke Raleigh, welches in einem Schuppen in der Dr.-Herrmann-Siemer-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Sonntag 13. August 2023, 20.00 Uhr bis Dienstag, 15. August 2023, 11.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück eines Wohnhauses im Falkenweg. Hier entwendeten sie ein schwarzes Pedelec des Herstellers KTM, Cento 10 Plus. Das Rad stand gesichert auf der Terrasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Leergutkäfig

Von Montag, 14. August 2023, 20.00 Uhr bis Dienstag, 15. August 2023, 11.00 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in Langförden, in der Hauptstraße Zugang zu einem Leergutkäfig des dort ansässigen Verbrauchermarktes. Hier entwendeten sie fünf volle Kisten Bier. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Unbekannter dringt in Wohnhaus ein

Am frühen Dienstagmorgen, 15. August 2023, drang eine bislang unbekannte, männliche Person in ein Wohnhaus im Falkenkamp ein und wurde gegen 5.30 Uhr durch Angehörige der bewohnenden Familie in einem Zimmer überrascht. Daraufhin flüchtete der Unbekannte aus dem Haus und fuhr mit einem dunklen Golf, welcher auf einem Parkstreifen im Erlter Esch stand, in Richtung Ahlhorner Straße. Der unbekannte Mann soll ca. 185cm bis 190cm groß gewesen sein, mit athletischem Körperbau. Er war komplett schwarz gekleidet und trug zudem eine Sturmhaube. Der Mann sprach akzentfreies Hochdeutsch. Die Polizei hatte umgehend eine Fahndung eingeleitet, konnte den Unbekannten jedoch nicht mehr antreffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet insbesondere im Hinblick auf den Pkw und die flüchtende Person um Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Umstände beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Damme - Einbruch in Pkw

Am Dienstag, 15. August 2023. gegen 02.10 Uhr wurde ein Einbruchdiebstahl in einen Transporter gemeldet, welcher an der Schmiedegasse geparkt stand. Hierbei wurde eine Scheibe beschädigt und die Täter gelangten ins Fahrzeuginnere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Brand eines Pkw

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch, 16. August 2023, gegen 01.35 Uhr ein Pkw in Brand, welcher auf dem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäftes an der Großen Straße parkte. Durch das Feuer, welches durch die Feuerwehr Damme gelöscht wurde, entstand an dem Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von ca. 4.000,00 EUR.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Freitag, 4. August 2023, 12.30 Uhr bis Dienstag, 15. August 2023, 07.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Ravensberger Straße eine Fensterscheibe des Landkreisgebäudes, in dem sie die erste Scheibe der Mehrfachverglasung einschlugen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

