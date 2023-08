Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Zimmerbrand im Hortensienweg in Ratingen West

Ratingen

Die Feuerwehr Ratingen wurde am 12.08.23 um 21:43 zum Hortensienweg, nach West alarmiert. Hier sollte ein Wohnzimmer, in einem Einfamilienhaus, in Flammen stehen. Bei Eintreffen stand über der Einsatzstelle eine schwarze Rauchwolke, die trotz der Abendstunden klar erkennbar war. Glücklicherweise konnten sich die beiden Bewohner des Hauses vor Eintreffen der Feuerwehr selbständig in Sicherheit bringen. Durch die Feuerwehr wurden umgehend zwei Trupps mit handgeführten Löschrohren zur Brandbekämfung vorgenommen. Parallel wurden die Bewohner medizinisch gesichtet, betreut und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Nach der Brandbekämpfung schlossen sich umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mittels elektrisch betriebenem Hochleistungslüfter an. Durch den hohen Kunststoffanteil der Wohnzimmermöbel, kam es zu einem maximalen Rauchschaden im Haus. Dadurch ist das Haus aktuell nicht bewohnbar.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr, der Löschzug Tiefenbroich und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenghaus

