Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Schulgebäude

In der Zeit zwischen Montag, den 14. August 2023, gegen 16.30 Uhr und Dienstag, den 15. August 2023, um 07.10 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen die Fensterscheibe eines Schulgebäudes an der Brakestraße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Barßel/Harkebrügge - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, den 13. August 2023, gegen 23.00 Uhr und Montag, den 14. August 2023, um 08.00 Uhr kam es in der Straße Schüttenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen dort abgestellten Opel Corsa. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell