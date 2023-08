Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Donnerstag, 13. Juli 2023 und Donnerstag, 20. Juli 2023, wurde das Kennzeichen eines Anhängers im Blesshuhnweg durch eine unbekannte Person entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Versuchter Einbruch

In der Zeit der Sommerferien versuchte eine bislang unbekannte Person in eine Schule an der Schulstraße einzubrechen. Es gelang dem Unbekannten jedoch nicht, das Gebäude zu betreten. Aufgefallen war der Versuch am gestrigen Dienstag, 15. August 2023. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Löningen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Mittwoch, 16. August 2023, gegen 2.40 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat bei einer Gaststätte in der Evenkamper Straße durch bislang unbekannte Personen gewaltsam aufgebrochen. Es wurden Zigarettenpackungen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Emstek - Urkundenfälschung

Am Dienstag, 15. August 2023, gegen 11.30 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Autofahrer auf dem Niedrigen Weg und wurde durch die Polizei kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der vorgezeigte Führerschein sowie seine Identitätskarten wurden als Fälschungen erkannt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 15. August 2023, gegen 19.15 Uhr, fuhr eine 66-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem linksseitig befindlichen Fußgängerweg der Kirchstraße in Richtung Stedingsmühler Straße. Eine 45-jährige Autofahrerin fuhr auf der Dwergter Straße in Richtung Kirchstraße. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, wobei die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell