Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei zum Stoppelmarkt 2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Montag, 14. August 2023, begann der Stoppelmarkt um 10:00 Uhr. Erfahrungsgemäß wurden an diesem Tag viele überregionale Besucherinnen und Besuchern erwartet. Um 11.00 Uhr gab die Stadt Vechta in einem Festzelt ihren alljährlichen Empfang für geladene Gäste. Bereits zu den Mittagstunden erfreuten sich bei bestem Wetter sehr viele Besucher an dem Markttreiben. Im Laufe des Montags wurden insgesamt neun - zum Teil wechselseitige - Körperverletzungsdelikte angezeigt. Darüber hinaus wurden ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine sexuelle Belästigung, eine Sachbeschädigung sowie drei Bedrohungen polizeilich bekannt. Am Rande des Stoppelmarktes wurden drei entwendete Pedelcs sowie ein entwendeter E-Roller gemeldet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5580621). Außerdem wurde bei der Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen in vier Fällen Widerstand geleistet, bei denen eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Ab 01:00 Uhr lichtete sich das Besucherfeld langsam, so dass die Zelte und Fahrgeschäfte nach und nach den Betrieb einstellten. Ab 03.30 Uhr waren nur noch wenige Besucherinnen und Besucher auf dem Stoppelmarkt zu finden.

