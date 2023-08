POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - gefährliche Körperverletzung Am Montag, 14. August 20:45 Uhr wurde in Cappeln auf der Bokeler Straße ein 16-jähriger Cappelner von drei Unbekannten angegriffen und geschlagen. Die Täter flüchteten in Richtung Ortsmitte. Der 16-jährige musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln unter 04478/958600 entgegen. ...

