Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - gefährliche Körperverletzung

Am Montag, 14. August 20:45 Uhr wurde in Cappeln auf der Bokeler Straße ein 16-jähriger Cappelner von drei Unbekannten angegriffen und geschlagen. Die Täter flüchteten in Richtung Ortsmitte. Der 16-jährige musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln unter 04478/958600 entgegen.

Garrel - Taschendiebstahl

Am Sonntag, 13. August 2023 zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einer 33-jährigen Garrelerin auf einer Open-Air Veranstaltung in Falkenberg die Geldbörse und das Handy aus der Gesäßtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/939420) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit von Samstag, 12. August 2023, 23:00 Uhr bis Sonntag, 13. August, 04:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Smartphone aus der Handtasche der Geschädigten. Diese befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Restaurant in Cloppenburg am Rathausweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Montag, 14. August 2023, um 15.30 Uhr, fuhr ein unbekannter S-Pedelec-Fahrer auf dem Radweg der Alten Bundesstraße in Richtung Emstek. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 17-jährigen Fahrradfahrer aus Bösel, der den Radweg in Richtung Cloppenburg befuhr. Der unbekannte S-Pedelec-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der 17-jährige Jugendliche wurde leicht verletzt. Der Unbekannte soll ca. 40 Jahre alt gewesen sein und trug eine Brille. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 14. August 2023, um 13.45 Uhr, wollte eine 59-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg von einem Grundstück über den Fuß- und Radweg auf die Sevelter Straße in Richtung Sevelten abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten 66-jährigen Fahrradfahrerin aus Cloppenburg, welche den Radweg in Richtung Innenstadt befuhr. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Montag, 14. August 2023, gegen 11.00 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Cappeln auf der Alten Straße in Richtung Vechta und wollte nach links in Richtung Sevelten abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 59-jährigen Autofahrers aus Löningen, der mit seinem Taxi die Vestruper Straße in Richtung Warnstedt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden. Ein Mitfahrer des Taxis, ein 61-jähriger Mann aus Lindern, wurde schwer verletzt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14. August 2023, um 8.55 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Tankwagenfahrer auf der Elberger Straße in Richtung Löningen, als ihm eine bislang unbekannte Person mit einem Sattelzug entgegenkam. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite versuchte der 41-jährige Tankwagenfahrer nach rechts auszuweichen und rutschte in den Seitengraben. Der unbekannte Sattelzugfahrer setzte seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

