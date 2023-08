Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Raub

Am Montag, 14. August 2023, gegen 05:50 Uhr befand sich ein 24-jähriger Vechtaer mit seinem Fahrrad im Bereich der Oldenburger Straße in Vechta. Er wurde von einer männlichen und einer weiblichen Person angesprochen. Im weiteren Verlauf kam es zu Streitigkeiten. Der 24-jährige wurde geschlagen, wodurch er sein Fahrrad fallen ließ. Die Täter nahmen im Anschluss das Fahrrad und flüchteten auf Diesem in Richtung Falkenweg. Der Mann wird auf ca. 20 Jahre geschätzt. Er soll ca. 180 cm groß mit normaler Statur gewesen sein und hatte kurze braune Haare. Er trug ein hell grünes T-Shirt sowie eine dünne Goldkette um den Hals. Die weibliche Begleitung war etwas jünger und wurde auf ca. 17 Jahre geschätzt. Sie soll ca. 165 cm groß, mit kräftiger Statur gewesen sein. Sie hatte schwarze lange Haare und trug eine hellrosa Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 13. August 2023 gegen 04:15 Uhr befand sich ein 24-jähriger Vechtaer in Vechta im Bereich Dornbusch. Hier wurde er von ca. 8-9 Personen angegriffen und gemeinschaftlich geschlagen. Das Opfer musste schwer verletzt einer Klinik zugeführt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von AdBlue Steuergeräten

Am vergangenen Wochenende, von Freitag, 11.00 Uhr bis Montag, 06.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der A1, Straße Feldbrügge, aus insgesamt sieben MAN Baustellenfahrzeugen die AdBlue-Steuergeräte in einem mittleren fünfstelligen Wert. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Neuenkirchen-Vörden - Brand einer Heuballenpresse

Am Montag, um 19.52 Uhr wurde der Brand einer Heuballenpresse auf einem Feld in Ahe gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr aus Neuenkirchen-Vörden und Vörden war vor Ort und löschte den Brand. Die Heuballenpresse ist komplett abgebrannt, sowie auch einige Quadratmeter Feld. Der Schaden beträgt 70.000,00 EUR.

Neuenkirchen-Vörden - Gefahrenstelle durch Öl auf der Fahrbahn

Am Montag, um 10.30 Uhr wurde eine Ölverschmutzung auf der Lindenstraße gemeldet. Durch einen defekten Traktor waren dadurch ca. 300 m der Straße verunreinigt worden. Die Reinigung erfolgte durch eine Spezialfirma, hierfür war eine halbseitige Sperrung der Straße erforderlich.

Vechta - Diebstahl aus Schuppen

Von Sonntag, 13. August 2023, 19.00 Uhr Bis Montag, 14. August 2023, 06.40 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Erlenweg, in einen an einen Carport angrenzenden Schuppen eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie ein unverschlossen abgestelltes weißes Damen-Pedelec des Herstellers Pegasus und ein unverschlossen abgestelltes Herrenfahrrad des Herstellers Build. Zudem wurde das Ladegerät des Pedelec entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3800,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl von amtl. Kfz-Kennzeichenschildern

Von Sonntag, 13. August 2023, 20.00 Uhr bis Montag. 14. August 2023, 08.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Straßburger Straße, die amtl. Kfz-Kennzeichenschilder eines Pkw VW Beetle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Wohnhaus

Von Sonntag, 12. August 2023, 15.00 Uhr bis Montag, 14. August 2023, 10.00 Uhr betragen unbekannte Täter in Vechta, Thomas-von-Aquin-Straße, über eine offenstehende Terrassentür ein Wohnhaus. Entwendet wurde eine Handtasche samt Inhalt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 400,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl von zwei Pedelec

Am Montag, 14. August 2023, in der Zeit 01.30 Uhr bis 09.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Olivaer Straße, Zugang zu einem verschlossenen Schuppen. Entwendet wurde ein unverschlossen abgestelltes schwarzes Pedelec des Herstellers Gazelle, Arroyyo und ein unverschlossen abgestelltes schwarzes Pedelec des Herstellers Kettler, Quadrige P5 RT. Zudem wurde ein grünes Akku-Ladegerät des Herstellers Bosch entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 4700,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 15. August 2023, 00.58 Uhr befuhr ein 64-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Dobbenstraße in Vechta, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,13 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem ist der 64-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss mit schwer verletzter Person

Am Montag, 14. August 2023, 18.05 Uhr befuhr eine 34-jährige aus Osnabrück in Vechta mit einem Pkw den Visbeker Damm in Richtung Vechta. Zwischen dem Bahnübergang und der Einmündung "Beim Hohen Kreuze" kam sie rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei zog sich die 34-jährige Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme vor Ort hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass die 34-jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 10.000,00 EUR.

Steinfeld - Diebstahl einer Rüttelplatte

In der Zeit von Samstag, 12. August 2023, 14:00 Uhr bis Montag, 14. August 2023, 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle in Steinfeld an der Bökenbergstraße. Der Schaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (05492/960660) entgegen.

Lohne - Diebstahl von zwei Pedelecs

Am Samstag, 12. August 2023, zwischen 19:00 Uhr bis 23:55 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei in Lohne an der Landwehrstraße verschlossen abgestellte Pedelecs der Marke Flyer, Gotour 6. Der Schaden wird auf ca. 9.900,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Lohne - Einbruchdiebstahl in Bürogebäude

In der Zeit von Montag, 14. August 2023, 02:30 Uhr bis 05:58 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude an der Krimpenforter Straße in Lohne ein. Diebesgut konnte vermutlich nicht erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Vechta - Stoppelmarkt - Diebstahl von zwei Pedelec

Am Sonntag, 13. August 2023, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Visbeker Damm, vom dortigen Fahrradparkplatz zwei verschlossen abgestellte Pedelec. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 4200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta Stoppelmarkt - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 14. August 2023, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Holzhausen, vom dortigen Fahrradparkplatz ein mittels Speichenschloss mit Einsteckkette verschlossen abgestelltes grauen Pedelec des Herstellers Kalkhoff. Am Fahrrad befand sich eine Satteltasche sowie ein Radio. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta Stoppelmarkt - Diebstahl eines E-Roller

Am Montag, 14. August 2023, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 20.15 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Stoppelmarkt, einen E-Roller. Das Elektrokleinstfahrzeug war mittels einer Kette am Geländer am Bahnhof Stoppelmarkt gesichert abgestellt worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

