Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Rohbau

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 10.August 2023, gegen 08.00 Uhr und Freitag, den 11.August 2023, um 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Hilti Akku-Schrauber aus einem Rohbau am Clauener Weg. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 290 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Barßel- Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag, den 11.August 2023, gegen 16.15 Uhr und Montag, den 14.August, um 07.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Bagger mit Farbe besprüht. Der Bagger stand zur Tatzeit in der Hauptstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 14.August 2023, gegen 16.00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, Opel den Langenmoorsdamm. In Höhe der Einmündung zur Barßeler Straße übersah er einen 19-jährigen Friesoyther, der mit seinem Mofa den Radweg Barßeler Straße in Richtung Friesoythe befuhr und kollidierte mit diesem. Der 19-jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1750 Euro.

Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 14. August 2023, gegen 08:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Barßeler mit einem Roller die Hauptstraße in Barßel. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem verfügte der Roller nicht über eine gültige Versicherung. Gegen den 19-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

