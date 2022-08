Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen aufgeschlitzt

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben einen Radlader in Rodenbach beschädigt. Am Montag wurde der Polizei gemeldet, dass das Fahrzeug in der Baumschulstraße mit plattem Reifem gefunden wurde. Unbekannte hatten den Gummimantel des Hinterreifens an mehreren Stellen durchstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstagmorgen, 8 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

