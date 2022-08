POL-PPWP: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kaiserslautern (ots) - Mehrere tausend Euro Schaden haben Einbrecher am Wochenende in der Grundschule Erlenbach verursacht. Vermutlich drangen die Täter zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in das Gebäude ein. Sie brachen die Eingangstür auf. Im Schulhaus machten sie sich an weiteren Türen und verschlossenen Schränken zu schaffen. Sie wurden ebenfalls gewaltsam aufgebrochen. Entwendet haben die Einbrecher ...

