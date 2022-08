Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drohnenflug im Wohngebiet

Otterberg (ots)

Am gestrigen Montag stellte eine Anwohnerin der Wiesenstraße eine Drohne über ihrem Wohnanwesen fest. Die Drohne sei nach Angaben der 61-jährigen Dame im Zeitraum von 20 Uhr bis 20:30 Uhr für zirka fünf Minuten über ihrem Grundstück stehen geblieben. Aufgrund der Höhe der Drohne konnte nicht festgestellt werden, ob diese mit einer entsprechenden Kamera ausgestattet war. Eine entsprechende Absuche nach dem Piloten durch Kräfte der Polizeiinspektion Kaiserslautern blieb ohne Erfolg. Zeugen, die im vorgenannten Zeitraum Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Nummer 0631 369-2150 an die Polizeiinspektion Kaiserslautern zu wenden. Die Polizei weist darauf hin, dass kamerabasierte Drohnenflüge in bewohnten Gebieten einer Genehmigung bedürfen. Die entsprechenden Regelungen hierzu finden sich in der nationalen Luftverkehrsordnung und der entsprechenden EU-Drohnenverordnung. |cpe

