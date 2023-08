Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Meldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Polizei zieht erneut Fleischspieße aus dem Verkehr Wie bereits vor zwei Wochen (02.08.23), wurde am Mittwoch, 16. August 2023, 13:45 Uhr, erneut ein Fleischspießtransporter von der Polizei in Bakum gestoppt. Der Kühltransporter, der auf der Schledehausener Straße unterwegs war und von einem 32-jährigen Fahrer aus Bremen geführt wurde, hatte die tiefgefrorenen Fleischspieße bei der Abfahrt ungeschützt auf die total verschmutzte Ladefläche gelegt. Zudem war die zum Transport genutzte Sackkarre genau an die Stelle der Spieße geschoben worden, wo ein Loch in der Schutzfolie ist. So kam diese direkt mit dem Fleisch in Kontakt. Gegen die verantwortliche Firma aus Bremen und gegen den Fahrer wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell