FW-OB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Oberhausen (ots)

In der Nacht von Karfreitag auf Samstag wurden die Kräfte der Feuerwache 2 in Sterkrade gegen halb vier zu einem Kellerbrand in der Bergstrasse alarmiert. Mehrere Anrufer hatten der Leitstelle der Feuerwehr berichtet, dass aus zwei Kellerfenstern eines Mehrfamilienhauses Rauch und Feuer zu sehen seien. Daraufhin wurde der Löschzug der Wache 2 in Sterkrade unterstützt vom eigenen Rettungsdienst und einem weiteren Löschfahrzeug der Hauptwache auf der Brücktorstrasse alarmiert. An der Einsatzstelle wurden sofort die Löscharbeiten und die Menschensuche durchgeführt, da noch fünf Personen im Gebäude vermisst waren. Nach dem Durchsuchen aller Wohnungen stand jedoch fest, dass sich alle Personen selbständig in Sicherheit gebracht hatten. Diese wurden vom Rettungsdienst auf Rauchgasintoxikation untersucht und vom Ordnungsamt weiter betreut. Gegen halb sechs waren alle Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen, die Einsatzstelle wurde der Kriminalpolizei zur weiteren Untersuchung übergeben.

