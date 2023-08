Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand eines Teleskopladers

Am Mittwoch, den 16.August 2023, gegen 09.02 Uhr, kam es in der Huntestraße zu einem Brand. Vermutlich aufgrund einer falsch angeschlossenen Batterie geriet die Fahrerkabine eines Teleskopladers in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr, die mit zwei Löschfahrzeugen und 12 Kameraden vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 16.August 2023, gegen 15.42 Uhr, wollte eine 60-jährige aus Barßel mit ihrem PKW, Dacia aus einer Grundstücksausfahrt an der Dingenbergstraße fahren. Hierbei übersah sie eine 17-jährige Friesoytherin, die mit ihrem Fahrrad den dortigen Radweg in Richtung Kampe befuhr und kollidierte mit dieser. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 16.August 2023, gegen 18.27 Uhr, befuhr eine 17-jährige aus Vrees mit ihrem Leichtkraftrad die Neuscharreler Straße in Richtung Neuscharrel. An der Kreuzung zur B401 wollte sie diese überqueren. Dabei übersah sie eine 32-jährige aus Breddenberg, die mit ihrem PKW, VW die B 401 in Richtung Papenburg befuhr und kollidierte mit dieser. Durch den Unfall erlitt die 17-jährige leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

