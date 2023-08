POL-OE: Autofahrerin nach Auffahrunfall leicht verletzt

Attendorn (ots) - Ein 29-Jähriger drang in der Nacht zu Samstag (29.07.2023) in ein Haus in der "Ihnestraße" im Ortsteil Papiermühle ein. Hierbei wurde er jedoch durch die Bewohnerin des Hauses entdeckt. Die 86-Jährige konnte sich aus der Wohnung flüchten und die Polizei alarmieren. Als die Polizeibeamten kurz darauf am Einsatzort eintrafen, flüchtete der Mann ...

