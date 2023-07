POL-OE: Handy und Spielekonsole aus Auto gestohlen

Drolshagen (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (15.07.2023) und Sonntag (30.07.2023) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Gallenlöh" in Drolshagen ein. Der oder die Täter hatten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt, um währenddessen gewaltsam in die Wohnung einzubrechen. Aus der Wohnung wurde ein Tresor entwendet, in dem sich diverse Wertgegenstände befanden. ...

