Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6157, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreisstraße 6157 - Auto überschlägt sich (20.07.2023)

Singen (ots)

Am Donnerstagmittag ist es auf der Kreisstraße 6157 zwischen Singen und Bohlingen zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Ein 22-Jähriger fuhr mit einem Opel Astra von Bohlingen in Richtung Singen. Auf freier Strecke überholte ein 21-jähriger BMW-Fahrer den Opel und scherte knapp vor diesem wieder ein. Um eine Kollision zu vermeiden lenkte der Opel-Fahrer nach rechts, wodurch der Wagen ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam, sich schließlich auf freiem Feld überschlug und liegen blieb. Der 22-Jährige verletzte sich dabei und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der nicht mehr fahrbereite Opel, an dem Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell