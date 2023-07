Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stahringen, Lkr. Konstanz) Betrüger gibt sich als Mitarbeiter der Pflegekasse aus (20.07.2023)

Stahringen (ots)

Ein Betrüger hat sich am Donnerstagabend als Mitarbeiter der Pflegekasse ausgegeben und dadurch Bargeld erschwindelt. Gegen 18.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Anschrift einer 91-Jährigen. Im Gespräch gab er an, dass zusätzliche Pflegekosten entstanden seien, die die Kasse nicht übernehme. In der Folge forderte er von der Seniorin die Bezahlung von 1.200 Euro in bar. Nachdem die Frau ihm daraufhin mitteilte, dass ihr Sohn für die Finanzen zuständig sei und sie nur 200 Euro zu Hause habe, führte der Betrüger ein kurzes Telefonat, angeblich mit dem Sohn der 91-Jährigen. Anschließend machte der Unbekannte ihr weiß, dass der Sohn sein Einverständnis erteilt habe, woraufhin die Frau ihm die 200 Euro übergab. Nach Erhalt des Geldes verließ der Betrüger die Örtlichkeit.

Zu dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, hellblondes, gescheiteltes, kurzes Haar. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd mit schmalen Streifen, einer hellen Hose und einer weißen Gesichtsmaske.

Personen, denen der Mann am Donnerstagabend aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen! Schließen Sie umgehend die Tür und halten zunächst SELBST Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell