POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Auffahrunfall verletzt (19.07.2023)

Konstanz (ots)

Eine Radfahrerin hat bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf dem Sonnentauweg Verletzungen erlitten. Eine 15 Jahre junge Radlerin fuhr hinter einem Wohnmobil auf dem Sonnentauweg. Als der 70-jährige Fahrer des Wohnmobils bremste um in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen, prallte das Mädchen in das Heck des Fahrzeugs und stürzte. Glücklicherweise verletzte sie sich dabei nur leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

