Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebe durchsuchen diverse Autos rund um das Wohngebiet am Ohlendorf Stadion im Heidewald

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Samstag (17.06.) durchsuchten Diebe mehrere Autos. Die meisten Taten geschahen in der Von-Schell Straße, dem Westergarten, dem Ostergarten und in der Brunnenstraße. Zu ähnlichen Taten kam es in der Nähe an der Elsenhermstraße und am Kattenstrother Weg.

Ersten Ermittlungen nach drangen die Täter in die Pkw ein und durchsuchten diese. Sie entwendeten Fahrzeugbriefe, geringe Bargeldbeträge etc.. Den Angaben nach waren mehrere der angegangenen Autos nicht verschlossen. Insgesamt sind der Polizei bislang acht Taten gemeldet worden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer ist auf Personen oder Geräusche aufmerksam geworden. Hiwneise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0524 869-0 entgegen.

