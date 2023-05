Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Carlsberg - Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Carlsberg (ots)

Am 30.05.2023 gegen 18:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 35-jährigen Toyota-Fahrer, welcher mit seinem Pkw die Linienstraße in Carlsberg befuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann mehrere Auffallerscheinungen festgestellt werden, welche auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief schließlich positiv auf THC. Dem 35-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Da dieser keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe erhoben.

